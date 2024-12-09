Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые создали робота, способного общаться с животными

NMI: новый робот способен общаться с лабораторными крысами

close
Nature Machine Intelligence

Команда робототехников из Пекинского технологического института совместно с учёными из Технического университета Мюнхена разработала роботизированную крысу, которая умеет социально взаимодействовать с настоящими лабораторными грызунами. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Machine Intelligence (NMI).

Новый робот был оснащён системой искусственного интеллекта, обученной на видеозаписях взаимодействий настоящих крыс. С помощью методов глубокого обучения и положительного подкрепления робот «научился» вести себя как настоящая крыса, адаптируя свои действия в зависимости от ситуации.

Разработка имеет корпус на колёсах, но остальная часть конструкции имитирует анатомию крысы: подвижный позвоночник, маневренную голову и лапы, способные взаимодействовать с другими объектами.

Результаты исследования стали настоящим сюрпризом для учёных: крысы воспринимали робота как равного себе и проявляли явные реакции на его «эмоции». Например, они убегали, если робот выглядел «злым», и проявляли дружелюбие и игривость, когда он был спокоен.

Авторы исследования предполагают, что такие роботы могут стать важным инструментом для изучения социальных взаимодействий среди животных. Они также могут быть использованы для управления эмоциональным состоянием крыс в лабораториях.

Ранее ученые впервые создали робо-ворона, способного летать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами