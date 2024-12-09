Ученые создали робота, способного общаться с животными

Команда робототехников из Пекинского технологического института совместно с учёными из Технического университета Мюнхена разработала роботизированную крысу, которая умеет социально взаимодействовать с настоящими лабораторными грызунами. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Machine Intelligence (NMI).

Новый робот был оснащён системой искусственного интеллекта, обученной на видеозаписях взаимодействий настоящих крыс. С помощью методов глубокого обучения и положительного подкрепления робот «научился» вести себя как настоящая крыса, адаптируя свои действия в зависимости от ситуации.

Разработка имеет корпус на колёсах, но остальная часть конструкции имитирует анатомию крысы: подвижный позвоночник, маневренную голову и лапы, способные взаимодействовать с другими объектами.

Результаты исследования стали настоящим сюрпризом для учёных: крысы воспринимали робота как равного себе и проявляли явные реакции на его «эмоции». Например, они убегали, если робот выглядел «злым», и проявляли дружелюбие и игривость, когда он был спокоен.

Авторы исследования предполагают, что такие роботы могут стать важным инструментом для изучения социальных взаимодействий среди животных. Они также могут быть использованы для управления эмоциональным состоянием крыс в лабораториях.

Ранее ученые впервые создали робо-ворона, способного летать.