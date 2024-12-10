Ученые обнаружили крупнейшее в мире месторождение пещерного жемчуга

Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме и Тель-Авивского университета обнаружили крупнейшее месторождение пещерного жемчуга в южном Леванте. Некоторые из этих объектов содержали археологические артефакты, созданные человеком. Исследование опубликовано в научном журнале Archaeometry.

Пещерный жемчуг представляет собой шарики из кальцита, которые образуются за счет медленной кристаллизации карбоната кальция на песчинках или других мелких частицах. В результате формируются сферы шириной до 30 сантиметров.

Для создания пещерного жемчуга необходим ряд условий: наличие насыщенной воды, ровного пола пещеры с неглубоким водоемом, движение воды в виде капель или медленного потока, а также изменение химического состава почвы с течением времени.

Команда нашла около 50 пещерных жемчужин в искусственных туннелях, предназначенных для извлечения подземных вод из водоносного слоя и выведения их на поверхность.

Ученые обнаружили в 14 из этих образований черепки керамики и штукатурку, относящиеся к древним эпохам — от вавилонского периода VI века до нашей эры до византийского времени IV-VI веков нашей эры.

По словам специалистов, найденные пещерные жемчужины стали первыми в истории природными образованиями с человеческими объектами внутри.

Ранее дошкольник нашел редкий топор неандертальцев во время прогулки по пляжу.