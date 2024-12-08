Дошкольник обнаружил редкое орудие последних неандертальцев на берегу моря

В Великобритании шестилетний мальчик по имени Бен нашел на берегу моря в Сассексе камень необычной формы, оказавшийся неандертальским ручным топором возрастом около 50 тыс. лет. Об открытии сообщила портал Live Science.

Находку ребенка идентифицировали археологи музея города Уэртинг, получившие фото и описание предмета по электронной почте от родителей Бена. По словам специалистов, они не надеялись увидеть что-то особенное, однако с первого взгляда поняли, что имеют дело с инструментом неандертальцев.

Неандертальские ручные топоры представляли собой относительно небольшие фрагменты кремня, заточенные с обоих концов. Древние родственники людей использовали их для дробления костей добычи.

Ученые подчеркнули, что найденный в Сассексе предмет относится к очень позднему периоду существования неандертальцев незадолго до их исчезновения в Европе.

Специалисты считают, что инструмент могли случайно привезти на пляж из другого места вместе с тоннами гальки, которую используют для усиления береговой линии.

Ранее ученые нашли в Таджикистане артефакты возрастом 150 тыс. лет.