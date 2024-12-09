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Ученые обнаружили нового глубоководного хищника в Атакамской впадине

SAB: в одном из глубочайших мест Тихого океана впервые нашли хищного рака

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Johanna Weston, Woods Hole Oceanographic Institution

Американские ученые из Океанографического института Вудс-Хоула при участии чилийских коллег открыли новый вид хищных бокоплавов, обитающий на экстремальной глубине в Атакамской впадине Тихого океана. Исследование опубликовано в научном журнале Systematics and Biodiversity (SAB).

Бокоплавы, или амфиподы — отряд ракообразных, распространенных в соленых и пресных акваториях по всему миру.

Команда назвала обнаруженное существо Dulcibella camanchaca. Оно стало первым крупным хищным амфиподом, живущим в хадальной зоне океана. Хадальная зона начинается на глубине более шести километров и характеризуется полной темнотой и очень сильным давлением.

Животное достигает длины около четырех сантиметров и использует специализированные конечности для охоты на более мелкие виды амфипод на глубине до 7,9 километра.

«Dulcibella camanchaca — быстроплавающий хищник, которого мы назвали в честь слова «тьма» на языках коренных народов региона Анд, чтобы обозначить глубокий, темный океан, откуда он пришел», — пояснила соавтор исследования, доктор Джоанна Уэстон.

По словам ученых, открытие важно для понимания эволюционного развития и адаптации к условиям глубоководных районов океана.

Ранее исследователи открыли амфипода с уникальной «пандовой» окраской.

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