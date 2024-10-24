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Ученые открыли новый вид морских раков «пандовой» окраски

ZooKeys: у берегов Японии обнаружены неизвестные черно-белые бокоплавы

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Ko Tomikawa/Hiroshima University

Японские ученые из Университета Хиросимы описали новый вид бокоплавов с уникальной черно-белой окраской, напоминающей расцветку панды. Исследование опубликовано в научном журнале ZooKeys.

Бокоплавы, или амфиподы — напоминающие креветок морские ракообразные, встречающиеся по всему миру.

Исследователи назвали существо Melita panda в честь знаменитых бамбуковых медведей.

До открытия  Melita panda было известно 63 вида амфипод рода Melita, 16 из которых обнаружили в Японии. «Пандовых» бокоплавов нашли в прибрежных водах префектуры Вакаяма.

Чтобы идентифицировать новый вид, специалисты провели морфологическое исследование и молекулярную филогению с использованием геномной ДНК.

Морфологическое описание Melita panda выявило характерные особенности, включая упомянутую окраску, в то время как молекулярная филогения определила связь Melita panda с сородичами видов Melita nagatai и Melita koreana.

По словам ученых, впервые особи Melita panda были замечены еще в 1990-е годы. Однако только сегодня стало ясно, что речь идет о новой разновидности бокоплавов.

Ранее в Германии обнаружили необычный вид амеб-вампиров.

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