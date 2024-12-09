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Физик-ядерщик Велихов перед смертью не выезжал из Москвы

Источник: академик Велихов перед смертью не покидал Москву

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Алексей Никольский/РИА Новости

Советский и российский физик-теоретик, эксперт в области термоядерного синтеза, академик Евгений Велихов перед смертью не выезжал из Москвы, сообщил «Газете.Ru» источник в его окружении.

«Не возили его никуда. Даже на дачу в этом году», — заявил источник.

Велихов скончался 5 декабря в возрасте 89 лет. После его смерти в сети появилась информация о том, что академик якобы умер в Турции. Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук эти сообщения опроверг, заявив, что Велихов умер в Москве.

Сайт Курчатовского института также сообщил, что физик скончался в столице. Прощание состоялось 9 декабря, ученого похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Велихов работал в Институте атомной энергии имени Курчатова с 1961 года, в 1989-м возглавил его. С 2015 года был почетным президентом НИЦ «Курчатовский институт». Он руководил исследованиями по управляемому термоядерному синтезу в СССР и России, был инициатором международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER, а после аварии на Чернобыльской АЭС руководил работами по созданию бетонной плиты под реактором.

Ранее коллега назвал три приоритета в науке, которые выделял Велихов.

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