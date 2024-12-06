Названы три приоритета в науке, которые выделял умерший академик Велихов

Умерший физик, академик РАН Евгений Велихов выделял три приоритетных направления исследований, в которых видел большое будущее и развитие человечества. Среди них развитие ИИ, проблемы естественного интеллекта и ториевый ядерный цикл, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор Российской ассоциации содействия науке (РАСН) Денис Андреюк, который работал с ним в учрежденной Велиховым организации.

РАСН была образована в 2011 году. Велихов до конца своих дней был председателем президиума этой общественной организации. Кроме того, академик много лет был почетным президентом Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и являлся одним из ведущих мировых специалистов в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза.

«Я познакомился с Евгением Павловичем уже на излёте его работы в Общественной палате, и потом еще примерно 15 лет мне посчастливилось поработать с ним в общественной организации – РАСН. На расстоянии в столько лет меня впечатляет точность его оценок по приоритетам развития: его прогнозы и про ИИ, и про психическое здоровье сбылись. Вероятно, и про ториевую энергетику сбудутся», – рассказал Андреюк «Газете.Ru».

По словам Андреюка, Велихов всегда указывал на ИИ, как на стратегическую перспективу задолго до появления «моды», тем более задолго до современной волны хайпа.

«Естественный интеллект – это второй приоритет, по которому Евгений Павлович снова и снова призывал всех работать. В частности, он неоднократно собирал слушания и конференции по теме психического здоровья человека и общества. Он призывал развивать технологии, которые обеспечивают хорошее когнитивное функционирование в разных ситуациях и в разном возрасте, в том числе в пожилом. И последний приоритет – ториевый ядерный цикл. Это то, что он называл одним из важнейших своих дел. Он руководил командой специалистов, которые должны были построить действующий реактор на этом принципе», – отметил собеседник «Газеты.Ru».

Велихов — один из родоначальников исследований в области термоядерного синтеза. Под его руководством были созданы мощные импульсные источники энергии для глубинного зондирования земной коры, разработана теория создания технологических лазеров, нашедших широкое применение в металлообработке, и многое другое.

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