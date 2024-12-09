Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как родной язык отражается в генах

PNAS: обнаружено соответствие между родным языком и митохондриальной ДНК

close
Shutterstock

Ученые из Университета Вандербильта выяснили, что на связь между нашим первым языком и генами влияют культурные традиции. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи изучили данные о 130 популяциях со всего мира и обнаружили, что традиции могут влиять на то, как языки и гены передаются между поколениями. В частности, в некоторых регионах Африки, где дети чаще растут в окружении семьи матери, их язык сильнее связан с генами, передающимися по материнской линии. Однако глобального закона для всех регионов не существует — многое зависит от местных особенностей.

«Когда люди перемещаются по миру, их гены и язык эволюционируют одновременно», — сообщила доцент Николь Крэнза, одна из авторов исследования. — «Однако пути миграции мужчин и женщин часто различаются, что формирует уникальные связи между генетикой и языком в каждой культуре».

По мнению ученых, генетика сама по себе не сможет рассказать всю историю эволюции человека, но ее сочетание с данными о языках и традициях позволит глубже понять этот процесс.

Ранее ученые выяснили, что неандертальцы и современные люди относятся к разным видам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами