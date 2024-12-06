Неандертальцы и современные люди относятся к разным видам, выяснили ученые

Ученые из Лондонского Музея естественной истории и Института философии предлагают классифицировать неандертальцев и современных людей как отдельные виды. Эта концепция призвана помочь точнее проследить эволюцию человечества. Работа опубликована в журнале Evolutionary Journal of the Linnean Society (EJLS).

Неандертальцы и Homo sapiens обладали общим предком и занимали одни ареалы обитания, что иногда приводило к их скрещиванию. Однако, как утверждают ученые, к моменту исчезновения неандертальцев около 40 тысяч лет назад эти два вида уже находились на завершающей стадии видообразования, имея значительные анатомические различия.

«Классификация этих групп как отдельных видов открывает новые горизонты для понимания эволюции и адаптации в различных условиях», — сообщил профессор Кристофер Стрингер, один из авторов исследования.

Ранее в науке оспаривалось разделение Homo sapiens и неандертальцев из-за доказательств их скрещивания. Однако, по мнению ученых, если бы скрещивание было решающим фактором в процессе видообразования, то многие современные виды млекопитающих и птиц пришлось бы пересмотреть.

Авторы работы призывают к более детальному и тонкому подходу к изучению археологических данных. Они считают, что это поможет избежать упрощённых представлений о видообразовании.

«Наше исследование выходит за рамки старых дискуссий и открывает новые горизонты в изучении эволюции человека», — добавил Стрингер.

Ученые надеются, что их работа станет основой для дальнейших исследований и поможет создать более полную картину развития человека.

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