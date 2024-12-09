Названы семь неожиданных ранних признаков диабета

Ранние признаки диабета, которые важно распознать своевременно, могут проявляться по-разному. Например, человек может столкнуться с частым мочеиспусканием, зудом в гениталиях, нарушениями зрения, постоянной усталостью и другими симптомами. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Постоянная жажда — один из самых ранних признаков диабета. При повышении уровня глюкозы в крови организм нуждается в большем количестве жидкости, чтобы разбавить избыток сахара. Это первый признак, из которого вытекает второй — частое мочеиспускание. Поскольку организм пытается избавиться от избыточной глюкозы, почки вынуждены фильтровать её через мочу. Это ведет к учащенному мочеиспусканию, что в свою очередь усиливает жажду. Подобные частые позывы – тревожный сигнал, который стоит рассмотреть», — рассказала врач.

Третий признак — зуд в области гениталий. Повышенный уровень сахара создает благоприятную среду для микробов и грибков, что приводит к зуду и раздражению. При этом даже тщательная гигиена не всегда помогает, так как основная причина — это содержание глюкозы, выводимой с мочой.

«Четвертый признак — неожиданная потеря веса. При диабете клетки не получают необходимой энергии из глюкозы из-за дефицита инсулина. Поэтому организм начинает использовать жировые запасы, что приводит к снижению веса. Пятый — проблемы с заживлением ран. Ранки, порезы и ссадины при диабете заживают значительно дольше и чаще воспаляются. У диабетиков кожа также становится склонной к воспалительным процессам и высыпаниям», — отметила доктор.

Постоянная усталость — шестой признак диабета. Люди с диабетом часто жалуются на снижение работоспособности и нехватку сил. Седьмой симптом — зрительные нарушения.

«Высокий уровень глюкозы может привести к временным изменениям в зрении, таким как размытость или ощущение «тумана» перед глазами. Эти симптомы связаны с тем, что сахар влияет на свойства хрусталика, однако они, как правило, обратимы при стабилизации уровня сахара», — заключила врач.

Каждый из этих признаков сам по себе не является однозначным подтверждением диабета, но их сочетание может указывать на необходимость обратиться к врачу и провести необходимые обследования.

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