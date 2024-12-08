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Ученые научились перемещать хрупкие вещи с помощью магнитных полей и гибких поверхностей

SciAdv: создан магнитный захват в стиле японской декоративной техники киригами

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Yinding Chi

Американские ученые из Университета штата Северная Каролина разработали устройство, объединившее магнитные поля и принципы дизайна киригами — японского искусства изготовления фигур из разрезанной и сложенной бумаги. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Прибор представляет собой лист из гибкого магнитного полимера с ямчатой поверхностью, названный «мета-листом». Под действием магнитного поля мета-лист может менять конфигурацию, захватывая и перемещая хрупкие предметы, гели или жидкости.

«Вы можете фактически заставить поверхность мета-листа двигаться подобно волне, управляя направлением магнитного поля. А регулировка силы магнитного поля определяет, насколько поднимется или опустится волна», — объяснили авторы разработки.

По словам ученых, использование принципов киригами позволило придать полимерной поверхности дополнительную гибкость, не жертвуя при этом фундаментальной жесткостью самого материала.

Исследователи считают, что мета-листы также можно использовать для создания тактильных технологий в различных сферах — от видеоигр до устройств для людей с ограниченными возможностями.

Ранее ученые создали складные антенны на основе дизайна японской техники киригами.

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