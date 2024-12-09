Названы проблемы, которые может решить гипнотерапия

Гипнотерапия — это один из эффективных методов психотерапии, который широко известен и активно применяется в лечении различных зависимостей, страхов, тревоги и депрессии. Об этом рассказал в интервью «Газете.Ru» врач-психиатр, психотерапевт НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» Рафаэль Мирзабекян.

«Этот метод не потерял свою актуальность. Гипноз может помочь в борьбе с зависимостью, тревожностью, страхами, фобиями и депрессией. Он направлен на улучшение самочувствия и расслабление. Недавно у меня была пациентка, которая попросила провести сеанс гипноза после автомобильной аварии. Она боялась садиться за руль, страх и паническая атака возникали при одной мысли об этом. В этом случае гипноз был просто необходим. Во время лечебного сна она представляла, что находится в машине. После двух сеансов она с радостью сообщила, что наконец-то села за руль и поехала», — рассказал врач.

В сети также можно увидеть информацию, что гипноз помогает и при других состояниях, например, при синдроме раздраженного кишечника или посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР). Однако, по словам специалиста, это не так.

«При синдроме раздраженного кишечника гипноз не поможет. А с ПТСР ситуация неоднозначная. Если речь идет о затянувшейся реакции на стрессовую ситуацию, то гипноз может быть полезен. Однако ПТСР — очень серьезное заболевание, требующее медикаментозной терапии. Проведение гипноза может быть затруднительным.

Во время гипноза человек может вспомнить трагические, стрессовые для него моменты, и это только ухудшит его состояние», — объяснил врач.

Также гипноз может помочь при борьбе с болью.

«Я был в составе группы, которая проводила оздоровительно-восстановительные мероприятия на Чернобыльской станции. Например, к нам обращались сотрудники с зубной болью. Ее нужно было быстро снять. Я предложил поднести руку к области боли, попросил человека сосредоточиться на боли и направить тепло с руки в это место. Боль исчезала в течение 7–10 минут. Это тоже трансовое состояние, когда человек смещает устойчивый фокус своего внимания и перестает так сильно ощущать боль. Конечно, позже она возвращается, тогда уже нужно обращаться к специалисту», — заключил врач.

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