Врач-гипнолог назвал три способа оценить внушаемость человека

Существует три метода, которые позволяют проверить уровень внушаемости человека. Он показывает, насколько легко будет загипнотизировать человека, рассказал в интервью «Газете.Ru» врач-психиатр, психотерапевт НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» Рафаэль Мирзабекян.

«Один из самых простых — это проба с нажатием на точку в области надбровных дуг. Мы можем выбрать любые точки для нажатия, попросить пациента закрыть глаза и сказать ему, что при нажатии на эти точки глаза будут открываться с трудом. Если пациент действительно испытывает затруднения и не может открыть глаза, то он явно внушаем. Если же веки открываются легко, то гипнабельность низкая», — рассказал врач.

Второй метод заключается в том, что к затылку человека врач прикладывает ладонь и говорит ему, что когда рука будет убрана, он начнет падать. Внушаемые люди начинают наклоняться назад, становятся неустойчивыми.

«Есть много подобных проб для выявления внушаемых людей. Вот еще один известный метод: я давал пациенту в руку подвешенный металлический шарик на ниточке и подносил к нему деревянный «магнит», окрашенный в синий и красный, как настоящий магнит. Если человек внушаем, он невольно будет двигать шарик в сторону моего ненастоящего магнита», — заключил врач.

Ранее врач назвал продукт, который стоит исключить из рациона гипертоникам.