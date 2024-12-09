Найдена связь между никотиновой зависимостью и шизофренией

Ученые из Амстердамского университета обнаружили, что курение может стать провокатором шизофрении и депрессивных расстройств. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Clinical Psychiatry (JCP).

Профессор психиатрии Питер Хендрикс, руководитель нового исследования, заявил, что его команда подтвердила важную связь между курением и развитием серьезных психических заболеваний в ходе исследования биоматериала здоровых добровольцев и лиц с расстройствами психики. Генетический анализ показал, что зависимость от никотина может способствовать возникновению шизофрении, а не наоборот.

Однако связь между курением и депрессией оказалась более сложной. В некоторых случаях курение становилось триггером для развития депрессивных расстройств, в то время как в других — люди начинали курить, пытаясь справиться с уже существующим депрессивным состоянием.

«Некоторые компоненты табака по действию напоминают антидепрессанты, но побочные эффекты курения значительно «перевешивают» любые временные улучшения», — пояснил профессор Хендрикс.

Ранее ученые выяснили, что объем вещества головного мозга у курильщиков меньше, чем у тех, кто не курит.