Ученые подтвердили, что свет в спальне ночью повышает риск болезней сердца

Ученые из Каролинского института подтвердили наличие связи между искусственным освещением в спальне в ночное время и повышенным риском развития сердечно-сосудистых патологий. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Cardiovascular Research.

Профессор Майкл Перрес, руководитель нового исследования, сообщил, что ученым удалось установить четкую связь между искусственным освещением в спальне и ускоренным развитием атеросклероза. Это заболевание, поражающее сосуды (артерии) по всему организму.

При атеросклерозе во внутренней оболочке артериальных сосудов формируются очаги жировых, главным образом холестериновых, отложений, что вызывает сужение просвета сосудов вплоть до их полной закупорки. Последствиями такого нарушения выступают ишемия ткани в результате тромбоэмболии, инфаркт, инсульт и сердечная недостаточность.

В ходе исследования с участием взрослых добровольцев учитывались различные факторы, такие как возраст, масса тела, вредные привычки и исходное состояние здоровья. Оказалось, что даже неяркое искусственное освещение повышало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам ученых, искусственный свет в спальне подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы организма. Это нарушает естественные биологические процессы и может вызвать ряд проблем в сердечно-сосудистой системе из-за атеросклеротических бляшек.

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