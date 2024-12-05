Врач опровергла миф о том, что гормональная контрацепция сохраняет резерв яичников

Многие считают, что запас фолликулов в организме женщины расходуется только при овуляции. На самом деле в месяц женщины теряют 400–800 антральных фолликулов независимо от того, есть у них овуляция или нет. Поэтому гормональные контрацептивы, которые отменяют овуляцию, не могут отсрочить менопаузу, – об этом «Газете.Ru» рассказала врач, руководитель Клиники репродуктивной и пренатальной медицины ЕМС Юлия Вознесенская-Твердая.

«Есть мнение, что овариальный резерв можно сохранить с помощью гормональных контрацептивов. Это кажется логичным: если не наступает овуляция, значит, фолликул сохраняется до тех пор, пока цикл не будет восстановлен. На самом деле каждая девочка рождается с определенным запасом антральных фолликулов — в среднем, 500 тысяч и более. В месяц женщины теряют 400–800 антральных фолликулов. Это естественный процесс, он происходит в яичниках независимо от того, наступила овуляция или нет», — отметила врач.

Скорость, с которой организм женщины расходует запас фолликулов, определена генетически. На нее нельзя повлиять с помощью препаратов, поэтому даже на фоне приема контрацептивов, когда не происходит овуляция, процессы в яичниках идут «своим чередом».

«Поэтому способность ЭКО как-либо влиять на овариальный резерв или приближать менопаузу — это тоже миф. Единственное, что специалисты меняют в обычной жизни яичника, — добиваются созревания тех фолликулов, которые и так бы ушли в атрезию в естественном цикле (это процесс, включающий остановку роста фолликула и его разрушение). Организм в любом случае потеряет обычные для него 400–800 фолликулов в месяц», – заключила врач.

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