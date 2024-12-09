Ученые заявили о необходимости спасать старых и мудрых диких животных

Австралийские ученые из Университета имени Чарльза Дарвина предупредили о необходимости заботиться о выживании старых и опытных диких животных, поскольку их знания способны поддерживать целые популяции. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Выводы специалистов основаны на анализе более 9 тыс. рецензированных научных материалов.

Согласно публикации, у приматов, китов, слонов и стайных хищников есть старые особи, несущие жизненно важные культурные знания. От них же зависит поддержание социальных структур.

Например, у пожилых самок слонов существует так называемая социальная память о друзьях и врагах своего стада. А косатки в возрасте постменопаузы лучше всего находят места обитания лосося.

Как правило, по мере того, как самки млекопитающих становятся старше, их репродуктивная способность снижается, но это не относится к рыбам и рептилиям — количество потомства у рыб увеличивается с возрастом, и у этого потомства также могут быть более высокие шансы на выживание.

Исследование показало, что удаление пожилых особей со временем приводит к тому, что популяции становятся более нестабильными, а иногда и вовсе исчезают.

Команда предложила новый подход заботы о дикой фауне, названный «сохранением долголетия». Он предполагает целевую защиту наиболее опытных и мудрых зверей.

Ранее ученые выяснили, что угрожающие местной природе чужеродные виды животных часто находятся под угрозой исчезновения в своих родных ареалах обитания.