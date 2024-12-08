Ученые раскрыли печальный секрет чужеродных видов животных

Австрийские ученые из Венского университета при участии итальянских коллег выяснили, что инвазивный (неместные и чужеродные) виды часто сталкиваются с угрозой исчезновения в естественных для себя ареалах. Исследование опубликовано в научном журнале Conservation Letters (ConsLetts).

Как показали предыдущие изыскания, инвазивные виды частично ответственны за вымирание 60% организмов, исчезнувших во всем мире за последние десятилетия.

Согласно новому исследованию, в общей сложности 230 инвазивных видов млекопитающих сегодня были интродуцированны (завезены) людьми в новые районы по всему миру и обосновались там на постоянной основе.

Ученые смогли показать, что 36 из этих видов находились под угрозой исчезновения в своем первоначальном ареале.

По словам специалистов, важным видом уязвимого в своей родной области млекопитающего оказалась хохлатая макака, популяция которой в ее естественном ареале на Сулавеси сократилась на 85% с 1978 года. Однако животные распространилась на другие острова Индонезии, и создали там стабильные популяции.

Дикий кролик находится под угрозой исчезновения в Европе, в то время как в других частях света, таких как Австралия, у него очень большие интродуцированные популяции.

Большинство находящихся под угрозой исчезновения видов в их родном ареале происходят из тропической Азии, что во многих случаях является результатом массового уничтожения тропических лесов и чрезмерной охоты. Таким образом, интродуцированные человеком популяции могут помочь этим видам избежать вымирания.

Ранее в США ученые предупредили о риске экологической катастрофы из-за нашествия массы инвазивных червей.