Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли печальный секрет чужеродных видов животных

ConsLetts: чужеродные виды часто не могу выжить в родной среде обитания

close
Shutterstock

Австрийские ученые из Венского университета при участии итальянских коллег выяснили, что инвазивный (неместные и чужеродные) виды часто сталкиваются с угрозой исчезновения в естественных для себя ареалах. Исследование опубликовано в научном журнале Conservation Letters (ConsLetts).

Как показали предыдущие изыскания, инвазивные виды частично ответственны за вымирание 60% организмов, исчезнувших во всем мире за последние десятилетия.

Согласно новому исследованию, в общей сложности 230 инвазивных видов млекопитающих сегодня были интродуцированны (завезены) людьми в новые районы по всему миру и обосновались там на постоянной основе.

Ученые смогли показать, что 36 из этих видов находились под угрозой исчезновения в своем первоначальном ареале.

По словам специалистов, важным видом уязвимого в своей родной области млекопитающего оказалась хохлатая макака, популяция которой в ее естественном ареале на Сулавеси сократилась на 85% с 1978 года. Однако животные распространилась на другие острова Индонезии, и создали там стабильные популяции.

Дикий кролик находится под угрозой исчезновения в Европе, в то время как в других частях света, таких как Австралия, у него очень большие интродуцированные популяции.

Большинство находящихся под угрозой исчезновения видов в их родном ареале происходят из тропической Азии, что во многих случаях является результатом массового уничтожения тропических лесов и чрезмерной охоты. Таким образом, интродуцированные человеком популяции могут помочь этим видам избежать вымирания.

Ранее в США ученые предупредили о риске экологической катастрофы из-за нашествия массы инвазивных червей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами