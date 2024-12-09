Ученые помогли прозреть слепым карликовым свиньям

Канадские ученые из Монреальского университета сумели обратить полную потерю зрения у карликовых домашних свиней, известных как мини-пиги. Специалисты разработали терапию с использованием стволовых клеток. Исследование опубликовано в научном журнале Develompent.

Команда сосредоточилась на слепоте, вызванной повреждением макулы — области в центре сетчатки. Макула богата колбочковыми фоторецепторами, важными для восприятия цвета и различения мелких деталей. Сегодня не существует проверенных методов лечения поврежденной макулы.

Ученые использовали плюрипотентные стволовые клетки, способные превращаться в любой тип клеток в организме. Из этого материала группа создала слои сетчатки, обогащенные незрелыми версиями фоторецепторных колбочек.

После культивации листов сетчатки исследователи вживили готовые материалы слепым мини-пигам. Карликовых свиней выбрали для опыта из-за размера глаз, близкого к человеческому.

После операции и периода восстановления животные продемонстрировали признаки восстановления зрения. Между пересаженными фоторецепторами и нервными клетками свиней образовались новые нейронные связи.

Далее группа намерена доработать свое экспериментальное устройство для хирургии сетчатки, чтобы обеспечить правильную ориентацию и имплантацию трансплантата в правильном месте заболевания глаз.

Ранее ученые создали метод выращивания любых органов из стволовых клеток.