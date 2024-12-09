Редкий транзит Венеры помог астрономам узнать атмосферные свойства экзопланет

Португальские ученые из Института астрофизики и космических наук Лиссабонской астрономической обсерватории разработали метод изучения атмосферы небольших планет, расположенных в других звездных системах. Способ основан на результатах наблюдений за Венерой во время ее прохождения между Землей и Солнцем. Исследование опубликовано в научном журнале Atmosphere.

По словам специалистов, существующие подходы эффективны для анализа горячих атмосфер гигантских миров, расположенных близко к звездам. Однако они плохо подходят для оценки газовой среды маленьких тел, таких как Земля и Венера.

В ходе нового исследования ученые проанализировали очень редкий набор данных, собранных 5 и 6 июня 2012 года. В эти дни Венера последний раз в текущем столетии пересекла диск нашего Солнца при наблюдении с Земли, совершив так называемый транзит.

Во время транзита планеты оставляют отпечаток своего присутствия в излучении звезды при его движении к Земле. Среди этих следов есть сигналы, оставленные атмосферными молекулами иных миров. Эта информация дает астрономам сведения о составе газовых сфер транзитных планет.

Команда применила новые методы к данным транзита Венеры и подтвердила возможность будущего использования подхода для анализа атмосфер небольших каменистых экзопланет, похожих на Венеру.

По словам ученых, их методику можно использовать для исследований с помощью новых астрономических инструментов, которые начнут работать в 2030-х годах.

Ранее астрономы выяснили, что на Венере никогда не существовало жизни, похожей на земную.