Ученые заявили, что на Венере никогда не было «земной» жизни

На планете Венера никогда не существовала жизнь, похожая на земную. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на исследование Кембриджского университета.

По словам ученых, анализ атмосферы планеты показал, что внутренняя часть Венеры сухая. Это говорит о том, что на ней никогда не было океанов жидкой воды, которые традиционно считаются необходимыми для зарождения жизни, как на Земле, отмечается в исследовании.

«Это не исключает полностью никакой жизни. Это исключает жизнь, подобную земной», — сказала один из авторов исследования Тереза Константину.

Решение этого вопроса может помочь астрономам сузить круг поиска пригодных для жизни планет за пределами Солнечной системы, добавила она.

В сентябре сообщалось, что американские астробиологи из Чикагского университета обнаружили набор органических молекул, которые могут существовать в суровых условиях Венеры и способствовать возникновению жизни. Результаты их исследования показали, что некоторые липиды не только растворяются в серной кислоте, но и образовывают структуры в агрессивной среде.

Ранее ученые нашли на Венере биомаркеры жизни.