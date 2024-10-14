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Ученые создали складные антенны в японской декоративной технике киригами

NatComms: японское искусство бумажного моделирования нашло применение в электронике

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Drexel University

Международная группа ученых из США и Канады использовала японское искусство создания трехмерных объектов из бумаги под названием киригами для проектирования нового типа антенн. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Киригами — разновидность японской техники работы с бумагой оригами. В отличие от оригами, киригами позволяет разрезать и склеивать бумажные листы для придания им особо сложных форм.

Команда воспользовалась принципами киригами при разработке микроволновых антенн из ацетатных листов, покрытых проводящим составом Mxene из карбида титана. В результате получилась трехмерная конструкция, частоту передачи которой можно регулировать с помощью растягивания и сжатия.

Потягивание за края листа приводило к тому, что массив квадратных резонаторных антенн выдвигался из его двумерной поверхности. Изменение натяжения приводило к смещению угла массива — возможность, которую можно было использовать для быстрой корректировки конфигурации связи антенн.

Антенны-киригами оказались эффективными при передаче сигналов в трех часто используемых диапазонах микроволновых частот: 2-4 ГГц, 4-8 ГГц и 8-12 ГГц.

Стандартные микроволновые антенны можно перенастраивать либо электронным способом, либо путем изменения их физической формы. Однако добавление схемы для электронного управления антенной может повысить ее сложность, сделав прибор более громоздким и уязвимым к сбоям.

Ученые считают, что их разработка может найти применение в робототехнике и аэрокосмических компонентах за счет легкости, гибкости и прочности.

Ранее исследователи построили функциональный механический «компьютер» из бумажных кубиков в технике киригами.

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