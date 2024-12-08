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Ученые нашли связь между настроением и здоровьем пожилых пар

PNEC: позитивный настрой партнера снижает уровень кортизола у пожилых людей

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Международная группа ученых из США, Канады и Германии обнаружила фактор, влияющий на управление стрессом в пожилых парах. Исследование опубликовано в научном журнале Psychoneuroendocrinology (PNEC).

Специалисты сосредоточились на кортизоле — центральном гормоне стресса, чье действие связано с неблагоприятными состояниями здоровья. Повышенный уровень кортизола может способствовать развитию депрессии и хронических заболеваний.

Согласно так называемой теории позитивного резонанса, положительные эмоции партнера могут выступать в качестве реляционного ресурса, способствуя эмоциональной связи и устойчивости к стрессу.

Исследователи объединили данные трех независимых научных работ с участием 321 пары пожилых людей из Канады и Германии.

Участники в течение недели ежедневно проходили оценку, включая анализы слюны и электронные опросы для сообщения об эмоциональных переживаниях.

Пары в основном были долгосрочными партнерами, со средней продолжительностью отношений 44 года.

Результаты показали, что положительные эмоции, испытываемые одним партнером, были связаны с более низким уровнем кортизола у другого партнера, как от момента к моменту, так и в течение дня.

Другим ключевым открытием стал усиливающий эффект возраста и удовлетворенности отношениями. Связь между положительными эмоциями партнера и сниженным кортизолом была более выражена у пожилых участников и у тех, кто выразил большую удовлетворенность отношениями.

Ранее ученые выяснили, что помогает снизить риск депрессии после 70 лет.

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