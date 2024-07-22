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Стало известно, как снизить риск развития депрессии после 70 лет

JNHA: повышенное потребление фруктов снижает риск развития депрессии у пожилых

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Shutterstock

Ученые из Национального университета Сингапура обнаружили, что активное потребление фруктов в молодом и среднем возрасте снижает риск развития депрессии после 70 лет. Результаты исследования опубликованы в Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA).

К таким выводам ученые пришли, проведя анализ рациона 13 738 участников, средний возраст которых составил 51 год. Испытуемых попросили указать в структурированном опроснике, как часто они потребляют определенные группы продуктов (фрукты, овощи, крупы, кондитерские изделия) и какой размер порции считают оптимальным. После сбора необходимой информации ученые приступили к наблюдению за участниками.

На втором этапе исследования, когда средний возраст добровольцев приблизился к семидесятитрехлетней отметке, их психическое здоровье протестировали с помощью Гериатрической шкалы депрессии. Результаты показали, что активное потребление фруктов в возрасте 40- 65 лет снижало риск возникновения депрессивных симптомов у пожилых.

Исследователи предположили, что такой полезный эффект достигался из-за повышенного потребления антиоксидантов и противовоспалительных микроэлементов, таких как витамин С, каротиноиды и флавоноиды, входящих в состав фруктов. Эти вещества способны снижать окислительный стресс (защищать клетки организма от повреждений) и снижать воспаление, выступающее фактором риска многих заболеваний.

Ранее были перечислены психические заболевания, которые могут возникнуть после 45 лет.

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