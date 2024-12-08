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Назван напиток, помогающий побороть гипертонию

VNS: томатный сок помогает справляться с гипертонией

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Depositphotos

Ученые из Колледжа Stikes Muhammadiyah Ciamis (Индонезия) установили, что употребление томатного сока не только насыщает организм витаминами, но и помогает контролировать кровяное давление. Результаты исследования опубликованы в журнале Vocational Nursing Science.

Гипертония, или повышенное кровяное давление, продолжает оставаться одной из главных проблем здравоохранения, затрагивая миллионы людей по всему миру и приводя к сотням тысяч летальных исходов ежегодно. Повышенное давление повреждает стенки кровеносных сосудов, способствуя их утолщению, уплотнению и атеросклеротическим изменениям. Это повышает риск опасных для жизни состояний, таких как инфаркт и инсульт.

В эксперименте, направленном на оценку эффективности томатного сока для снижения давления, участвовал пожилой доброволец с гипертонией, который не применял никакие методы для контроля своего состояния. Пациент употреблял томатный сок дважды в день на протяжении трех дней. Результаты показали, что это простое вмешательство помогло снизить кровяное давление с 160/100 мм рт. ст. до 150/90 мм рт. ст.

По мнению ученых, томаты, богатые витаминами A, B, C, калием и другими полезными веществами, продемонстрировали свое положительное воздействие благодаря комплексному влиянию на организм. Калий поддерживает осмотическое давление жидкостей организма, участвует в регуляции водного и кислотно-щелочного баланса и регулирует циклы сокращения и расслабления сердечной мускулатуры. Витамин С отличается способностью разжижать кровь, а витамин В помогает обеспечивать кровоснабжение сердца.

Эксперты отмечают, что регулярное употребление томатного сока может стать важным дополнением к традиционным методам лечения гипертонии, предоставляя доступный и натуральный способ улучшить качество жизни миллионов людей.

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