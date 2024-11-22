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Забытый индейский напиток может быть полезен сердцу

AHA: падуб чайный может быть полезен для сердца и снижать риск рака

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nosenkoos/Shutterstock/FOTODOM

Напиток из листьев падуба чайного может быть полезен для здоровья сердца. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация (AHA).

Падуб чайный — низкое растение с овальными темно-зелеными листьями с высоким содержанием кофеина. был частью североамериканской диеты более тысячи лет. Его использовало коренное население как стимулятор, лекарство и церемониальный напиток. Потребление было хорошо задокументировано в архивной литературе, но в XIX веке люди переключились на кофе и чай, и с XX века падуб стал обычным кустарником.

Новые исследования показывают, что падуб может снизить риск развития диабета, болезней сердца и некоторых раковых заболеваний. Для доказательства этого потребуется больше научных работ. Однако содержащиеся в падубе полифенолы зарекомендовали себя как полезные вещества.

По вкусу напиток из падуба похож на чай. Растение устойчиво к засухе, а потому риск его дефицита будет минимален. Кроме того, падуб может снизить нагрузку на окружающую среду, поскольку его не придется перевозить из Азии и Африки в США.

Ранее ученые выяснили, что кофе связан с уменьшенным риском деменции у людей с гипертонией.

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