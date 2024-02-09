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Американские экологи предупредили о катастрофе из-за вторжения массы чужеродных червей

NEE: как минимум 70 видов завезенных червей разрушают экосистемы США и Канады

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Pierre Gros

Международная группа ученых из Стэнфордского университета в США, Университета Сорбонны во Франции и других научных учреждений полагает, что природа Северной Америки находится в опасности из-за большого количества инвазивных (прибывших извне) видов червей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Согласно анализу, на североамериканском континенте обитает как минимум 70 видов завезенных беспозвоночных, которые колонизировали территории и угрожают местным экосистемам.
Экологи изучили тысячи записей с 1891 по 2021 год, чтобы создать базу данных о местных и чужеродных червях. Затем они объединили ее со второй базой данных, документирующей обнаружения чужеродных дождевых червей на границе США в период с 1945 по 1975 год.

Они обнаружили, что инвазивные черви поселились в 97% исследованных почв по всей Северной Америке. Сегодня на неместных беспозвоночных приходится 23% из 308 видов червей на континенте. Для сравнения, в США только 8% видов рыб, 6% видов млекопитающих и 2% насекомых и паукообразных являются чужеродными.

В Канаде доля чужеродных червей в три раза превышает долю их местных сородичей. В большинстве из 48 нижних штатов США и в Мексике на каждые два местных вида приходится примерно один червь-захватчик.

В северных широколиственных лесах США и Канады воздействие чужеродных дождевых червей на почву приводит к стрессу таких деревьев, как сахарный клен, из-за изменения микросреды обитания в их почвах. Это, в свою очередь, вызывает комплекс воздействий на пищевую сеть, которые способствуют распространению инвазивных растений.

Инвазивные дождевые черви имеют явное преимущество. В отличие от большинства местных видов, многие самки завезенных разновидностей могут производить потомство без оплодотворения самца. Кроме того, изменение климата открывает новые ниши в северных частях континента, где тает вечная мерзлота и где нет местных дождевых червей.

По словам ученых, не все завезенные виды угрожают природе. Однако невидимое вторжение червей может привести к катастрофическим последствиям для биологического разнообразия Северной Америки.

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