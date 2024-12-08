Ученые обнаружили встроенный магнитный компас у пустынных муравьев

Немецкие ученые из Ольденбургского университета обнаружили у пустынных муравьев Cataglyphis nodus особый вид магниторецепции, с помощью которой насекомые ориентируются по магнитному полю Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Муравьи Cataglyphis nodus, или фаэтончики известны превосходными навигационными навыками. Существа могут удаляться на сотни метров от гнезда в поисках пищи. Найдя добычу, насекомые безошибочно возвращаются ко входу в убежище по прямой даже при отсутствии ориентиров.

Чтобы узнать больше о магнитном чувстве пустынных муравьев, команда провела ряд экспериментов. Ученые установили так называемые катушки Гельмгольца, генерирующие однородное магнитное поле. Устройство разместили над выходом из гнезда.

Специалисты обнаружили, что муравьи ориентируются по магнитному полю. Оказалось, что смена полярности (разворот оси север-юг) на 180° заставляло насекомых думать, что вход в гнездо расположен в противоположной стороне от его настоящего местоположения.

Ученые отметили, что тип магниторецепции муравьев-фаэтончики удобен для навигации на коротких расстояниях. Он отличается от магнитного чувства бабочек-монархов и певчих птиц, которые полагаются на наклон геомагнитного поля при дальних путешествиях.

По словам исследователей, открытие важно для понимания эволюции восприятия в животном мире.

Ранее ученые выяснили, что муравьи начали заниматься земледелием задолго до появления человека.