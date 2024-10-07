Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали Виктор Амброз и Гэри Рувкун за открытие микроРНК и ее роли в т посттранскрипционной регуляции генов. Об этом представители Нобелевского комитета объявили на церемонии, прошедшей в Стокгольме.

Наши органы и ткани состоят из множества различных типов клеток, каждая из которых содержит идентичную генетическую информацию, хранящуюся в ДНК. Эти клетки вырабатывают уникальные наборы белков благодаря регуляции активности генов. Это позволяет, например, мышечным клеткам, клеткам кишечника и различным типам нервных клеток выполнять свои специализированные функции. Поэтому изучение регуляции активности генов было важной задачей на протяжении многих десятилетий.

Лауреаты смогли понять механизмы, с помощью которых микроРНК участвует в регуляции генов. Клетки и ткани не развиваются нормально без микроРНК. Аномальная регуляция микроРНК может способствовать развитию рака, а мутации в генах, кодирующих микроРНК, вызывают такие заболевания, как врождённая потеря слуха, нарушения зрения и скелета.

Основополагающее открытие Амброса и Рувкуна выявило новое измерение регуляции генов, важное для всех сложных форм жизни.

Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2023 году стали биохимики Каталин Карико и Дрю Вайсман за открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19. Открытия двух нобелевских лауреатов имели решающее значение для разработки эффективной мРНК вакцины против COVID-19 во время пандемии, начавшейся в начале 2020 года.