Ученые предупредили о риске вымирания донных рыб в Арктике из-за климата

Международная группа ученых под руководством специалистов из Университета Норд в Норвегии предупредила об угрозе локального вымирания для некоторых видов рыб в Северном Ледовитом океане и на севере Атлантики. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Согласно прогнозу, к концу текущего столетия в биомассе основных видов рыб в арктической зоне произойдут существенные изменения из-за потепления климата. А демерсальные, или донные рыбы, могут полностью исчезнуть, если не найдут прохладных убежищ в восточных широтах.

Выводы ученых основаны на данных 16,3 тыс. научных тралений в период с 2004 по 2022 год. Команда использовала передовые методы моделирования для оценки будущих перемен в биомассе в соответствии с тремя возможными сценариями развития климата на 2050 и 2100 годы.

Результаты показывают, что, хотя некоторые виды тепловодных рыб перемещаются в Арктику, они не смогут полностью заменить потерю местных популяций. Этот сдвиг может привести к сокращению численности рыб в целом, несмотря на увеличение видового разнообразия в целом.

«Потепление климата происходит в арктическом Баренцевом море быстрее, чем где-либо еще, и наше исследование предполагает структурные изменения в рыбном сообществе в результате этого. Дополнительные наблюдения за этими изменениями в ближайшие годы помогут рыболовству адаптироваться к влиянию потепления климата на биоразнообразие», — отметили ведущий автор исследования, доктор Сеск Гордо Виласека с факультета биологических наук и аквакультуры Университета Норд.

Ранее ученые предупредили о тропических ливнях в северных широтах из-за изменений климата.