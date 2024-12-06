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У взрослых вырастают новые клетки мозга, помогающие учиться

Conversation: новые нейроны помогают взрослым учиться через слух

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Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что способность взрослого мозга генерировать новые нейроны связана с улучшением когнитивных функций, в частности с обучением через слуховое восприятие. Об открытии сообщает портал The Conversation.

Хотя большинство нейронов формируется в детстве, в определенных областях мозга этот процесс продолжается и во взрослом возрасте, хоть и в меньшей степени. Однако у пациентов с эпилепсией или деменцией новых нейронов образуется меньше, чем у людей без этих заболеваний. Это может быть связано с когнитивными нарушениями.

Ученые изучали мозговую ткань пациентов с лекарственно устойчивой эпилепсией. Во время операций, направленных на лечение судорог, пациенты сдавали образцы ткани, а также проходили когнитивные тесты. Результаты показали, что наличие новых нейронов связано с улучшением вербального обучения — способности учиться через разговоры и восприятие информации на слух.

По словам исследователей, стимулирование роста новых нейронов может помочь в борьбе с когнитивными нарушениями при нейродегенеративных заболеваниях и эпилепсии.

Исследователи уже начали клиническое испытание, направленное на стимулирование нейрогенеза у пациентов с эпилепсией с помощью аэробных упражнений. На данный момент завершена первая фаза, которая подтвердила безопасность метода.

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