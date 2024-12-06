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Названы супервозможности человека после имплантирования ИИ в мозг

Ученый Лебедев: при подключении человека к ИИ он получит сверхслух и зрение

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В МГУ смогли подключить мозг крысы к искусственному интеллекту. В будущем эксперименты будут проведены с собаками и обезьянами. Если все пройдет успешно, то на очереди будет человек. Подключение мозга человека к ИИ даст ему дополнительные возможности зрения и слуха, рассказал «Газете.Ru» нейрофизиолог, профессор МГУ и главный научный сотрудник ИЭФБ РАН Михаил Лебедев.

«Внедрение ИИ в мозг человека приведет к появлению людей с дополнительными возможностями зрения и слуха. Инфракрасное зрение, слух в тех пределах, в которых человек не слышит. Появятся люди с вмонтированным «Яндекс Нейро», с мгновенными ответами на все вопросы, с вживленным навигатором, возможностями контроля аппетита, контроля сознания. В какой-то момент наступит перелом, когда эти технологии дадут большие преимущества, они окажутся в чем-то лучше наших нормальных органов чувств или нашей нормальной моторики», – рассказал ученый.

Первые шаги по подключению ИИ к человеку, по его словам, могут начаться с внедрения ИИ в кохлеарный имплантат — это такой «протез слуха», прибор, воздействующий непосредственно на слуховой нерв и позволяющий некоторым пациентам снова начать слышать.

«Можно между этим прибором и нервом поставить искусственный интеллект, который будет слушать разговоры людей, сможет выходить в интернет и давать ответы на любые вопросы. Это было бы интересно», – отметил Лебедев.

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