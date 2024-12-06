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Биолог прокомментировала версию конгресса США о создании коронавируса в лаборатории

Биолог Баранова заявила об отсутствии доказательств создания COVID в лаборатории

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Depositphotos

Доказательств создания вируса SARS-CoV-2 (COVID-19) в китайской лаборатории нет. Об этом заявила «Ленте.ру» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Ранее американские конгрессмены пришли к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, имеет лабораторное происхождение. Они представили пять аргументов в пользу этой гипотезы, подчеркивая наличие у вируса биологических характеристик, которые не фиксировались в природе. Они также утверждают, что все случаи заражения этим вирусом произошли из одного источника, в отличие от предыдущих пандемий.

«Этот доклад не содержит никаких окончательных биологических или биоинформатических доказательств. Да и откуда? Ведь написавшие его люди учеными не являются», — отметила Баранова.

Она пояснила, что законодатели США построили свой доклад по принципу работы любого следствия, то есть члены комиссии рассмотрели имеющиеся у них документы и оценили их содержание. При этом в отчете обсуждаются старые наблюдения про фуриновые вставки, хотя такие вставки давно уже нашли и в других, вполне природных вирусах человека.

«Никаких «неоспоримых» доказательств не приведено», — подчеркнула доктор биологических наук.

Наиболее правдоподобной версией профессор назвала гипотезу о том, что в лаборатории могли работать с природным вирусом. Она пояснила, что самые разные страны, включая Китай, США и Россию, собирают в природе образцы вирусов, в том числе и коронавирусов в рамках стандартной эпидемиологической работы.

По ее мнению, при такой работе мог произойти «косяк». Например, кто-то из сотрудников уколол мышь, которую заразили этим вирусом, иголкой, а потом случайно уколол себе палец.

Ранее ученые выяснили, как коронавирус «побеждает» иммунитет.

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