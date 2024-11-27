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Ученые выяснили, как производители табака, алкоголя и фастфуда запугивают исследователей

HPI: наносящий вред здоровью бизнес сравнивает ученых с гестапо и джихадистами

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Depositphotos

Британские ученые из Университета Бата выяснили, что компании в отраслях производства табака, спиртного и ультраобработанных продуктов питания часто прибегают к схожим тактикам запугивания специалистов, изучающих вред от бизнеса этих предприятий. Исследование опубликовано в научном журнале Health Promotion International (HPI).

По словам специалистов, представители нездоровых отраслей стараются подорвать репутацию и дискредитировать исследователей и экспертов, добивающихся более жесткой регуляции для подобных фирм.

Команда собрала и проанализировала общедоступные данные и отчеты о тактиках корпоративного запугивания из шести баз данных по здравоохранению и социальным наукам.

«Мы обнаружили тактику запугивания в отношении сторонников и исследователей в каждом секторе. Чаще всего упоминалась публичная дискредитация, за которой следовали юридические угрозы и иски, жалобы и запросы о свободе информации, которые часто приписывались компаниям или их третьим лицам», — отметила ведущий автор отчета, доктор Карен А. Эванс-Ривз.

Ученые добавили, что также имели место случаи слежки, угроз, краж со взломом, коррупции, кибератак и даже физического насилия.

Специалисты добавили, что производители вредных для здоровья продуктов часто используют подстрекательскую лексику против своих оппонентов, называя их экстремистами. В ход идут такие термины, как «фашисты», «нацисты», «фанатики» и «джихадисты». В некоторых случаях противников ультраобработанной пищи обзывали «продовольственным гестапо».

Исследование показало, что большинство исследователей продолжали свою работу даже после того, как столкнулись с публичной дискредитацией, оскорблениями и угрозами.

Ранее ученые подтвердили связь фабричных продуктов с преждевременным старением.

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