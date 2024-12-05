Перечислены обследования для выявления рака кишечника

Обследование при подозрении на рак кишечника должно включать клинический и биохимический анализы крови, анализ на онкомаркеры, анализ кала на скрытую кровь, колоноскопию и компьютерную томографию (КТ). Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-онколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

«При подозрении на рак кишечника необходимо провести комплексное обследование, включающее различные лабораторные и инструментальные методы диагностики. Это помогает выявить не только саму опухоль, но и оценить общее состояние организма, что важно для выбора тактики лечения. Например, клинический анализ крови может показать наличие анемии, что часто связано с хронической кровопотерей из-за опухоли в кишечнике. Это один из первых признаков, который требует дальнейшего уточнения диагноза», – рассказал врач.

Биохимический анализ крови, по его словам, позволяет оценить работу печени, почек, а также уровень белков и электролитов в организме.

«Хотя специфических маркеров для рака кишечника нет, такие показатели, как CEA (карциноэмбриональный антиген) и CA 19-9, могут быть полезны для оценки вероятности опухоли. Повышение этих маркеров часто встречается не только при раке кишечника, но и при других злокачественных новообразованиях. Анализ кала на скрытую кровь помогает выявить даже минимальные кровотечения, которые могут быть признаком опухоли или других патологий кишечника», – рассказал врач.

Колоноскопия – один из ключевых методов диагностики. С помощью специального аппарата врачи осматривают слизистую оболочку кишечника и при необходимости берут образцы тканей для гистологического анализа.

«Компьютерная томография используется для оценки стадии заболевания и наличия метастазов. Это важный метод визуализации, позволяющий увидеть распространенность процесса», – заключил доктор.

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