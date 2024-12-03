проект

>

Названо количество ккал, которое тратится во время секса

Психолог Суслов: во время секса человек тратит около 85 ккал

close
Shutterstock

В среднем за один половой акт человек тратит около 85 килокалорий, чего недостаточно, чтобы скинуть лишний вес и поддерживать себя в хорошей физической форме. Об этом «Газете.Ru» рассказал медицинский психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Илья Суслов.

«Это, правда, более чем в два раза меньше, чем расход энергии на беговой дорожке, но все равно является хорошей поддержкой при наличии других, спортивных, физических нагрузок. Так что без спортзала все равно не обойтись», — рассказал врач.

При этом за час сексуальной активности можно потратить не более 210 килокалорий, по словам психолога.

«Это как при пеших прогулках медленным шагом, чего недостаточно, чтобы скинуть лишний вес и поддерживать себя в хорошей физической форме. Тем не менее даже такая физическая активность положительно влияет на состояние организма, так как в процессе улучшается кровообращение, человек чувствует прилив сил. Есть исследования, доказывающие, что у любителей активной сексуальной жизни велики шансы дожить до преклонного возраста — они лучше справляются со стрессом и лучше работает иммунная система», — отметил специалист.

Кроме того, ведущие регулярную половую жизнь люди могут выглядеть моложе своих сверстников.

«Любители секса еще и живут дольше — даже один акт любви в неделю снижает риск преждевременной смерти почти в два раза. Кроме того, не стоит забывать и про положительные эмоции, которые мы получаем во время интимного общения с любимым человеком — происходит мощная разрядка, уходит негатив, улучшается сон и общее психическое состояние человека», — заключил психолог.

Ранее психолог рассказал про вред от длительного отсутствия секса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами