Названо количество ккал, которое тратится во время секса

В среднем за один половой акт человек тратит около 85 килокалорий, чего недостаточно, чтобы скинуть лишний вес и поддерживать себя в хорошей физической форме. Об этом «Газете.Ru» рассказал медицинский психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Илья Суслов.

«Это, правда, более чем в два раза меньше, чем расход энергии на беговой дорожке, но все равно является хорошей поддержкой при наличии других, спортивных, физических нагрузок. Так что без спортзала все равно не обойтись», — рассказал врач.

При этом за час сексуальной активности можно потратить не более 210 килокалорий, по словам психолога.

«Это как при пеших прогулках медленным шагом, чего недостаточно, чтобы скинуть лишний вес и поддерживать себя в хорошей физической форме. Тем не менее даже такая физическая активность положительно влияет на состояние организма, так как в процессе улучшается кровообращение, человек чувствует прилив сил. Есть исследования, доказывающие, что у любителей активной сексуальной жизни велики шансы дожить до преклонного возраста — они лучше справляются со стрессом и лучше работает иммунная система», — отметил специалист.

Кроме того, ведущие регулярную половую жизнь люди могут выглядеть моложе своих сверстников.

«Любители секса еще и живут дольше — даже один акт любви в неделю снижает риск преждевременной смерти почти в два раза. Кроме того, не стоит забывать и про положительные эмоции, которые мы получаем во время интимного общения с любимым человеком — происходит мощная разрядка, уходит негатив, улучшается сон и общее психическое состояние человека», — заключил психолог.

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