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Школьник обнаружил новое вещество для борьбы с раком в птичьем помете

ACS Omega: гусиный помет содержит антибиотик, способный бороться с раком

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Depositphotos

Школьник из Чикаго обнаружил в гусином помете антибиотик с потенциальной эффективностью против рака. Результаты исследования вещества опубликованы в журнале ACS Omega.

В рамках образовательной программы Университета Иллинойс, направленной на привлечение подростков к науке, школьники исследовали окружающую среду в поисках биологически активных соединений. Один из участников проекта представил образец гусиного помета, из которого ученые выделили бактерию Pseudomonas idahonensis.

Эта бактерия не только продемонстрировала антимикробную активность, но и стала источником нового природного соединения, получившего название орфамид N.

Вещество проявило поразительные свойства. В ходе лабораторных экспериментов оно замедлило рост клеток рака кожи и яичников, что подтвердило его эффективность в качестве кандидата для препаратов против онкологических заболеваний.

Несмотря на то, что исследование находится на начальной стадии, результаты работы уже привлекли внимание научного сообщества.

Открытие может быть важным шагом в поиске новых антибиотиков в природных источниках, поскольку опасные бактерии по всему миру становятся устойчивыми к современным препаратам. Ожидается, что дальнейшие эксперименты помогут понять, можно ли использовать орфамид N для создания эффективных лекарств.

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