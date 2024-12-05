Древние тексты помогли лучше понять жителей Месопотамии

Ученые из Финляндии и Германии выяснили, как жители Древней Месопотамии воспринимали эмоции через различные части тела. Результаты показали, что представления о телесных ощущениях эмоций в Месопотамии, существовавшие около трех тысяч лет назад, были схожи с современными, хотя и имели свои уникальные черты. Результаты опубликованы в журнале iScience.

Исследователи провели глубокий анализ более миллиона слов на древнеаккадском языке, которые были записаны на глиняных табличках, созданных в период с 934 по 612 год до нашей эры. В своей работе они использовали уникальный лингвистический метод, который связывает упоминания эмоций с определенными частями тела. Этот подход ранее не применялся к текстам, написанным на Древнем Ближнем Востоке.

В результате ученые смогли установить, какие части тела ассоциировались с различными эмоциями в прошлом и как они соотносятся между собой в наше время.

Например, счастье в Месопотамии ощущалось в области печени, тогда как современные люди испытывают его в груди и голове. Любовь, хоть и ассоциируется с сердцем в обеих культурах, в древности также была связана с печенью и коленями. Гнев, напротив, локализовался в разных частях тела у современных людей и жителей Месопотамии. У первых он ощущается в верхней части тела и руках, у вторых чувствовался в стопах.

«Мы надеемся, что наши исследования помогут глубже понять универсальность эмоций и их восприятие в разных культурах,» — отметила профессор Саана Свярд, руководитель проекта.

Далее исследователи планируют изучить тексты на английском языке XX века, чтобы выявить культурные особенности восприятия эмоций культуры другого времени.

Это открытие не только углубляет наши знания о жизни древних цивилизаций, но и поднимает важные вопросы о том, как человеческие эмоции связаны с телесными ощущениями.

Ранее ученые выяснили, зачем германские воины носили с собой маленькие ложечки.