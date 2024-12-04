Ученые выяснили, зачем германские воины носили с собой маленькие ложечки

Исследователи из Польши предположили, что загадочные миниатюрные ложечки, обнаруженные в погребениях германских воинов Римской эпохи, могли служить для употребления природных стимуляторов. Работа опубликована в журнале Praehistorische Zeitschrift (PZ).

Анализ расположения 240 маленьких ложечек, найденных в 116 местах на территории современной Скандинавии, Германии и Польши, выявил их частое соседство с оружием и военными атрибутами. Учёные предполагают, что эти предметы были частью снаряжения воинов и использовались для употребления природных стимуляторов. Вещества, вероятно, помогали воинам преодолевать стресс и физические нагрузки на поле боя.

Среди доступных древним германским племенам веществ упоминаются опиумный мак, конопля, белладонна, дурман и другие растения, обладающие психоактивными свойствами. Хотя прямых доказательств использования конкретного вещества пока нет, исследователи подчёркивают, что человечество с древних времён использовало природные стимуляторы как для ритуальных целей, так и для выживания.

«Эти находки демонстрируют, что наши предки обладали знаниями о свойствах природных веществ, методах их применения и использовали их осознанно как в ритуальных, так и в медицинских целях,» — сообщили авторы исследования.

Если гипотеза ученых подтвердится, это изменит наше представление о быте древних племён и их познаниях в области фармакологии.

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