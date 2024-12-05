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Назван препарат, повышающий риск инфаркта у женщин в два раза

BMJ: препарат для лечения климактерических расстройств удваивает риск инфаркта

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Ученые из Швеции и Австралии установили, что использование препарата тиболона для лечения климактерического синдрома почти в два раза повышает риск инсульта и инфаркта миокарда. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

В исследовании, которое проводилось с 2007 по 2020 год, приняли участие 919 614 женщин в возрасте 50–58 лет, не принимавших гормональные препараты в течение двух лет до начала наблюдения.

В дальнейшем участницы были разделены на восемь групп в зависимости от типа применяемой гормональной терапии. В течение нескольких лет ученые собирали информацию о случаях ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта и венозной тромбоэмболии среди испытуемых.

За период исследования было зафиксировано 24 089 сердечно-сосудистых событий, среди которых наибольшее количество составили случаи ишемической болезни сердца (43%) и венозной тромбоэмболии (38%).

Результаты показали, что различные формы гормональной терапии связаны с различным уровнем риска. Пероральная эстроген-прогестиновая терапия увеличивала вероятность венозной тромбоэмболии на 61–100% и ишемической болезни сердца на 21%. Наибольший риск был связан с использованием тиболона — препарата, который в два раза повышал вероятность инфаркта миокарда и инсульта. В то же время трансдермальные формы гормонов (гормональные «пластыри» для воздействия на кожу) продемонстрировали меньшие негативные эффекты по сравнению с пероральными средствами.

Эти результаты подчеркивают важность учета пути введения и состава гормональных препаратов при назначении терапии в период менопаузы. Исследователи рекомендуют более тщательно подходить к выбору метода лечения, особенно женщинам с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

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