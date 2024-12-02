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У популярных препаратов для сердца нашли необычное свойство

JAMA: бета-блокаторы замедляют развитие неизлечимого генетического заболевания

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Ученые из Университета здравоохранения Айовы установили, что бета-блокаторы, использующиеся для устранения проблем с сердцем и артериальным давлением, могут замедлить прогрессирование болезни Хантингтона. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Neurology.

Ученые проанализировали данные 21 тысячи человек с болезнью Хантингтона — наследственным заболеванием, поражающим нервную систему и проявляющимся прогрессирующими когнитивными и психическими нарушениями. Болезнь обычно развивается в возрасте 30-50 лет.

В рамках исследования специалисты выделили две группы пациентов. В первую вошли пациенты с генетической мутацией, но без выраженных клинических симптомов болезни (группа preHD), во вторую — люди с уже поставленным диагнозом «болезнь Хантингтона» и двигательными нарушениями (группа mmHD). В обеих группах были выделены пациенты, принимавшие бета-блокаторы в течение года.

Исследователи сравнили данные 174 пациентов, применявших бета-блокаторы до проявления болезни, с 149 пациентами, начавшими лечение после появления клинических симптомов, и группой людей, вообще не принимавших препараты.

Результаты показали, что среди тех, кто начал прием бета-блокаторов до развития болезни, годовой риск постановки диагноза «болезнь Хантингтона» был значительно ниже, чем у тех, кто не использовал эти лекарства.

По словам ученых, бета-блокаторы влияют на норадреналин — нейромедиатор, участвующий в реакциях стресса. Ранее исследования показали, что у пациентов с болезнью Хантингтона организм мобилизуется для устранения угрозы даже во время отдыха. Предполагается, что успокаивающее воздействие бета-блокаторов на вегетативную нервную систему помогает замедлить развитие симптомов и отсрочить начало болезни.

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