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Ученые объяснили, почему риск развития рака может снижаться в пожилом возрасте

Nature: старение клеток служит препятствием для развития рака

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Depositphotos

Ученые из Мемориального онкологического центра Слуана-Кеттеринга (США) установили, что стареющие клетки теряют способность к обновлению и, следовательно, к неконтролируемому росту, который происходит при раке. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи все чаще приходят к выводу, что старение считается самым важным фактором риска развития рака. Это связано с тем, что в клетках десятилетиями накапливаются генетические мутации.

Ученые объяснили, что риск развития рака легких повышается у людей в возрасте около 70 лет, но по достижении 80 или 85 лет вероятность снова начинает снижаться. Чтобы понять, почему это происходит, исследователи провели эксперимент на мышах с аналогом человеческой аденокарциномы легких — распространенного типа рака, на который приходится около 7% всех летальных исходов от рака в мире.

Ученые обнаружили, что у очень старых мышей вырабатывается больше белка под названием NUPR1. Чем больше NUPR1, тем хуже функционируют клетки легких, испытывая трудности в переработке железа. Из-за того, что клетки не могли качественно использовать содержащееся в них железо, они частично утратили способность к регенерации.

Поскольку способность восстанавливаться, а также многократно и быстро делиться напрямую связана с возникновением рака, у старых мышей развивалось гораздо меньше опухолей, чем у их молодых сородичей.

Ученые отметили, что после пандемии COVID-19 миллионы людей испытывают проблемы с функцией легких, потому что они не полностью восстановились после инфекции. Эксперименты на мышах показали, что введение железа в организм помогает легким регенерировать. Тем не менее восстановление этой способности также повышает вероятность развития рака.

Ранее были перечислены обследования для выявления рака кишечника.

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