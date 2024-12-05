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Ученые впервые препарировали самого редкого в мире кита

The Guardian: ученые препарировали самого редкого в мире ремнезубого кита

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Department of Conservation: Te Papa Atawhai

Ученые из Новой Зеландии провели вскрытие Южноамериканского ремнезубого кита (Mesoplodon traversii), который считается самым редким видом китов в мире. Об этом сообщает издание The Guardian.

В июле 2024 года на побережье региона Отаго в Новой Зеландии был найден погибший пятиметровый самец ремнезубого кита. До этого момента этот редкий вид морского млекопитающего был известен лишь по шести находкам его останков, и ни одного живого представителя не удавалось наблюдать.

Ремнезубы, относящиеся к семейству клюворылых китов, известны своей скрытностью и глубоководным образом жизни. Они обитают в южной части Тихого океана, в районах с одними из самых глубоких океанских впадин, что делает их крайне труднодоступными для наблюдений. Из-за редкости встреч с этими китами ученые до сих пор мало знают об их поведении, рационе и численности популяции.

Обнаруженный экземпляр был оперативно доставлен в исследовательский центр Invermay в Мосгиеле, недалеко от города Данидина, где международная группа ученых совместно с представителями местных маори начала его препарирование. Антон ван Хелден, научный консультант департамента охраны природы и ведущий эксперт по ремнезубым китам, отметил, что эта находка стала «невероятной возможностью» для изучения этих морских млекопитающих.

В ходе исследования ученые планируют изучить желудок кита, его звуковые органы, количество позвонков, жировые отложения и строение горла. Эти данные помогут раскрыть секреты питания ремнезубов, их мест обитания и взаимодействия с окружающей средой. Результаты исследования могут также способствовать разработке мер по защите этого редкого вида от антропогенных угроз.

Первый экземпляр ремнезубого кита был описан в 1874 году на основе найденных костей нижней челюсти и зубов. С тех пор было зарегистрировано лишь несколько находок, в основном в Новой Зеландии. Последняя из них, в 2017 году, не позволила провести полноценное исследование, так как туша была захоронена до вскрытия.

Ранее в Бразилии был обнаружен новый вид броненосца.

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