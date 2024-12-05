Раскрыт секрет большого размера человеческого мозга

Ученые из Северо-Западного университета (США) установили, что кишечные бактерии могли стать причиной увеличения человеческого мозга в процессе эволюции. Результаты исследования опубликованы в журнале Microbial Genomics.

В ходе эксперимента исследователи имплантировали микробы от разных видов приматов — с большим и маленьким мозгом — в организмы мышей. Результаты показали, что мыши с микробами от приматов с большими мозгами (человека и беличьей обезьяны) вырабатывали и потребляли больше энергии, в то время как грызуны с микробами от видов с меньшим мозгом (макаки) запасали больше калорий в виде жира.

Это исследование впервые продемонстрировало, что кишечные микробы могут влиять на биологические различия между видами, подтверждая гипотезу о том, что микробиота кишечника может оказывать влияние на эволюцию, изменяя метаболизм и энергетическое потребление организма.

До этого существовали исследования, сравнивающие влияние генов и окружающей среды на приматов с разными размерами мозга, однако то, как различные виды приматов используют энергию, оставалось малоизученным.

Как отметила соавтор исследования, профессор Кэтрин Амато из Северо-Западного Университета, микробы в кишечнике могут вырабатывать соединения, влияющие на обмен веществ, что может привести, например, к резистентности к инсулину или увеличению веса. «Изменение микробиоты кишечника — это неизученный механизм, с помощью которого метаболизм приматов может способствовать удовлетворению различных энергетических потребностей мозга, — добавила ученая.

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