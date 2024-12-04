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Ученые узнали, повлечет ли падение крупного астероида на Землю климатическую катастрофу

CEE: удары больших астероидов не вызывали долгих изменений климата на Земле

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NASA

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона изучили климатические последствия падения двух крупных астероидов на Землю около 35,6 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment  (CEE).

Размеры обоих камней достигали нескольких километров в длину. Они столкнулись с нашей планетой с интервалом в 25 тыс. лет. Первый метеорит оставил после себя кратер Попигай диаметром 100 километров в Сибири, а второй — воронку шириной 40–85 километров в Чесапикском заливе в США.

Предполагается, что удар астероида таких размеров должен вызвать резкие и глобальные изменения климата. Однако исследователи не нашли доказательств подобных процессов в долгосрочной перспективе за 150 тыс. лет после обоих эпизодов.

Выводы ученых основаны на анализе изотопов из 1500 образцов окаменелостей, относящихся к периодам падения метеоритов. Геологическая летопись зафиксировала потепление на 2°C и затем охлаждение на 1°C, но эти колебания произошли до прилета астероидов. После ударов температура на Земле оставалась неизменной в течение десятков тысяч лет.

«Наше исследование не выявило бы краткосрочных изменений за десятки или сотни лет, поскольку образцы отбирались каждые 11 тыс. лет. В масштабах человеческого времени эти удары астероидов стали бы катастрофой. Они создали бы мощную ударную волну и цунами, возникли бы масштабные пожары, а в воздух было бы поднято большое количество пыли, которая заблокировала бы солнечный свет», — отметила соавтор исследования, профессор Бриджит Уэйд.

Ученая добавила, что даже падение гигантского астероида Чикшулуб, который уничтожил динозавров, вероятно, привело к изменению климата на срок менее 25 лет. На это указывают результаты моделирования.

Ранее исследователи предположили, что земные океаны могут иметь космическое происхождение.

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