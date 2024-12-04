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Земные океаны могут иметь космическое происхождение, выяснили ученые

Science Advances: вода с кометы 67P может быть связана с земными океанами

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Public domain/Astronaut photograph ISS042-E-178671 by unspecified member of the Expedition 42 crew. Caption by M. Justin Wilkinson, Texas State University, Jacobs Contract, at NASA-JSC.

Американские учёные обнаружили, что вода с кометы Чурюмова-Герасименко (67P) имеет молекулярный состав, схожий с водой в океанах Земли. Работа опубликована в журнале Science Advances.

С момента первых наблюдений в 1960-х годах учёные обсуждали возможность того, что кометы могли принести воду на Землю. Вода в кометах отличается от воды в астероидах высоким содержанием изотопа дейтерия, что указывает на их формирование в более холодной среде за пределами орбиты Сатурна.

В предыдущих исследованиях комет этой группы обнаруживалась схожесть в соотношении водорода и дейтерия с земной водой, что указывало на их участие в водоснабжении Земли. Однако миссия Rosetta Европейского космического агентства в 2014 году показала, что комета 67P имеет значительно больше дейтерия, чем вода на Земле, что вызвало сомнения в этой гипотезе.

Новое исследование показало, что концентрация дейтерия в воде кометы была завышена из-за загрязнения пылью, что исказило картину. Учтя это, учёные пришли к выводу, что вода кометы 67P действительно имеет сходство с океанической водой Земли. Открытие может изменить понимание того, как водные ресурсы появились на нашей планете.

Ранее учёные раскрыли тайну исчезновения Средиземного моря миллионы лет назад.

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