Первыми художниками в истории могли быть совсем не люди, выяснили ученые

Международная группа археологов из Великобритании и Испании сделала открытие, поставившее под сомнение первенство человека в деле художественного самовыражения. Первые художники на Земле предположительно были неандертальцами, а не прямыми предками современных людей. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science: Reports (JASR).

Выводы ученых основаны на находках в испанской пещере Мальтравьесо, где обнаружили трафаретные рисунки рук возрастом более 66 тыс. лет.

Трафареты и отпечатки человеческой руки считаются одними из самых ранних форм намеренно созданного визуального искусства, сохранившихся в археологических записях. В Мальтравьесо находится более 60 красных трафаретов рук, но их точный возраст оставался загадкой.

В новом исследовании команда провела датирование изотопов урана и тория в карбонате кальция, покрывавшего пещерные рисунки. Всего они проанализировали 22 образца. Минимальный возраст работ варьировался от голоцена до среднего палеолита. Возраст древнейших образов составил 66,7 тыс., 55,2 тыс. и 46,6 тыс. лет. Это указывает на то, что авторами изображений, скорее всего, были неандертальцы.

Также возможно, что некоторые произведения в Мальтравьесо создали современные люди, однако это случилось намного позже — около 6000 лет назад.

Результаты свидетельствуют о том, что традиция создания трафаретных рисунков в Европе зародилась задолго до того, как они появились в любой другой части света.

Предыдущий древнейший образец такого рода нашли в пещере Леанг Тимпусенг на индонезийском острове Сулавеси. Его возраст составляет 39,9 тыс. лет.

Также известны отпечатки рук и ног, обнаруженные на Тибетском нагорье. Этим следам около 200 тыс. лет, однако нет доказательств, что кто-то сделал их намеренно, а не случайно оставил в грязи около горячего минерального источника.

Ранее ученые нашли древнейший египетский петроглиф с изображением знака зодиака.