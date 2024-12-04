Названа группа людей, которые чаще других обращаются к врачу с тревогой

Чаще всего с жалобами на тревогу и депрессию к врачу обращаются молодые женщины. Это можно объяснить тем, что они чаще обращаются с проблемами к специалисту, рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли научно-клинического центра РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова.

«Согласно статистике, тревога и депрессия чаще всего встречаются у молодежи и молодых взрослых, особенно в возрастной группе от 18 до 29 лет. Вопрос тут не только в возрасте, но в обращаемости. Молодые люди скорее придут к врачу с подобными жалобами, чем взрослые и пожилые. Вообще, большинство пациентов неврологов и психиатров — это молодые женщины. Но это не значит, что мужчины не страдают тревогой и депрессией. Это значит просто, что они реже приходят к врачу. Это может быть обусловлено культурными особенностями. Например, считается, что тревожные и депрессивные состояния это не проявление болезни, а признак слабости, которую мужчинам нельзя показывать», – рассказала врач.

По ее словам, то, что взрослые и пожилые люди меньше обращаются к врачу с проблемами тревоги и депрессии, может быть следствием культурных особенностей и отношения к своему здоровью.

«Возможно, пожилые люди уже не так сильно следят за качеством своей жизни. Когда ты бабушка, ты сидишь, смотришь телевизор, тебе грустно, тревожно, вряд ли ты пойдешь к врачу с этой проблемой. Им может казаться, что это нормально. Среди пожилых пациентов также более распространены мифы, например, о том, что депрессии и тревожности не существует. Во время их молодости эти состояния нормально не диагностировали, не было хороших, современных лекарств, проблема была мало исследована. Они могут реже обращаться из-за особенностей воспитания, в их время просто было не принято жаловаться», – рассказала врач.

Что такое тревога с точки зрения неврологии, на какие болезни она бывает похожа и почему молодежь жалуется на нее чаще, чем взрослое население России – в интервью Шаповаловой «Газете.Ru».

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