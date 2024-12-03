Российские ученые проанализировали корма для форели и не нашли оптимального

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины совместно с коллегами из Петрозаводского государственного университета установили, что представленные на российском рынке корма для форели не подходят для ее промышленного выращивания. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУВМ.

Исследователи проанализировали корма производства России, Сербии, Турции, Германии и Армении, которые применяются в карельских рыбоводческих хозяйствах. Анализ показал, что большинство кормов не соответствует российскому ГОСТу по ключевым параметрам: содержанию протеина, жиров и клетчатки.

«Форель не может усваивать углеводы так же эффективно, как теплолюбивые виды. Поэтому для сохранения белка, который иначе будет расходоваться на энергетические нужды, в рацион необходимо добавлять жиры. Содержание сырого протеина в исследованных кормах оказалось в 1,2-1,3 раза ниже нормы, а количество жира превышало стандарт в 1,6-2 раза. Особенно тревожная ситуация с клетчаткой – её содержание ниже нормы в 2-4,6 раза», – рассказала «Газете.Ru» профессор, заведующая кафедрой биохимии и физиологии СПбГУВМ, доктор биологических наук Лариса Карпенко.

Наиболее близкими к нормативным показателям оказались корма российского, сербского и турецкого производства, содержащие 40-45% сырого протеина и 24-28% сырого жира при оптимальном уровне клетчатки около 2%. Однако даже в этих кормах обнаружился дефицит важных микроэлементов – меди, цинка и кобальта.

Для оценки влияния разных кормов на здоровье рыб ученые исследовали биохимические показатели крови форели породы «Рофор» массой около 290 граммов. Анализ крови включал 10 показателей, в том числе уровень ферментов печени, общего белка, глюкозы и холестерина. Результаты показали, что при использовании некоторых кормов содержание общего белка в крови форели падает ниже 30 г/л, что свидетельствует о нарушении белкового обмена.

Полученные результаты помогут производителям оптимизировать состав кормов и разработать более эффективные рационы для выращивания форели. Работа поддержана грантом РНФ.

Ранее врач объяснил, может ли операция по подтяжке век повредить зрение.