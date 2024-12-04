Назван признак, отличающий патологическую тревогу от нормальной

Тревога – нормальное состояние для организма, но, если она стала настолько сильной, что мешает нормально жить, то это патология. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли научно-клинического центра РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова.

«Тревога сама по себе — нормальная адаптивная реакция, помогающая нам избегать опасности. Однако когда эта реакция становится чрезмерной, постоянной или несоразмерной реальной угрозе, она может перерасти в тревожное расстройство. Это может быть связано с генетическими факторами, хроническим стрессом, травмами или нейрохимическими нарушениями. Вообще стоит сказать, что если тревога стала настолько сильной, что она снижает качество жизни, разных ее аспектов, то именно тогда ее и нужно лечить», – рассказала врач.

По словам специалиста, тревога — состояние ожидания возможной угрозы, характеризующееся повышенным беспокойством, напряжением и реакцией организма на предполагаемую опасность. В отличие от страха, который является ответом на реальную угрозу, тревога возникает в ответ на неопределенность или ожидание.

«Развитие патологической тревоги – это результат сложного взаимодействия биологических, психологических и социальных факторов. Возникновение тревожных и депрессивных расстройств связано с активацией определенных областей мозга, отвечающих за обработку эмоций, дисбалансом определенных нейромедиаторов (серотонин, норадреналин, дофамин), с генетической предрасположенностью, хроническим или острым стрессом и особенностями жизни», – заключила врач.

Что такое тревога с точки зрения неврологии, на какие болезни она бывает похожа и почему молодежь жалуется на нее чаще, чем взрослое население России – в интервью Шаповаловой «Газете.Ru».

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